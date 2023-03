Allarme azzurri | sono scomparsi i centravanti italiani | perché?

(Di giovedì 9 marzo 2023) Si contano sulle dita di una mano:cinque, solo cinque iche giocano titolari in Europa. Non è un numero buttato a caso, il criterio usato da Gazzetta.it per individuarli è significativo: per titolare si intende il calciatore che ha disputato dall'inizio almeno il 75 per cento delle partite alle quali ha partecipato (a patto che le gare ...

Si contano sulle dita di una mano: sono cinque, solo cinque i centravanti italiani che giocano titolari in Europa. Non è un numero buttato a caso, il criterio usato da Gazzetta.it per individuarli è ...... nonostante l'evidente crescita rivelata in questo scorcio di Sei Nazioni, i risultati del 2022, ma Michele Lamaro spiega che è l'identità la leva su cui glidevono puntare per trovare spazio ...che inaugureranno il proprio girone di qualificazione a Euro 2024, ma la Nazionale giungerà a questi appuntamenti con numerose difficoltà per le varie assenze. 'Siamo messi male', dichiara il ...

