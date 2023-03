(Di giovedì 9 marzo 2023) Un terribile scambio telefonico. Un'avvisaglia, che poteva salvare la vita addalil primo maggio scorso sotto casa della donna a Quinto, in provincia di Genova. Poche oradell'omicidio, c'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PalermoToday : Alice Scagni uccisa dal fratello Alberto: la telefonata del padre al 112 prima del delitto - romatoday : Alice Scagni uccisa dal fratello Alberto: la telefonata del padre al 112 prima del delitto - Tizio8020 : RT @Agenzia_Ansa: Una telefonata di 12 minuti tra il papà di Alberto Scagni, l'uomo che ha ucciso la sorella Alice e la polizia alcune ore… - Agenzia_Ansa : Una telefonata di 12 minuti tra il papà di Alberto Scagni, l'uomo che ha ucciso la sorella Alice e la polizia alcun… - repubblica : Genova, Alberto uccise la sorella Alice: ecco l'audio shock della chiamata del padre al 112. 'Minaccia di tagliarmi… -

Una drammatica telefonata di 12 minuti tra il papà di Alberto, il disoccupato che il primo maggio scorso ha ucciso la sorellasotto casa della donna a Quinto, e la polizia fatta alcune ore prima dell'omicidio. L'uomo chiede di mandare una volante ma ...Prima c'era stata la telefonata di minacce di Albertoai genitori: "Se non vedo i soldi sul conto, saidov'è stasera". Poi la chiamata del padre al 112. Una richiesta di aiuto: "Mio figlio ha detto che mi taglia la gola, ha minacciato anche ...Delitto: la telefonata del padre Graziano con la centrale operativa della polizia

Delitto Alice Scagni, la telefonata del padre alla polizia: “Perché non intervenite E se quando esco mi tagl… La Stampa

Una telefonata drammatica di dodici minuti, poi la gelida risposta del 113: "Senza denuncia non possiamo arrestare nessuno, non funziona così" ...La voce di Graziano Scagni che risuona nel telefono della centrale operativa della polizia è esausta: «Ma perché dopo le minacce che ho ricevuto ma perché non fate un intervento Un intervento a casa ...