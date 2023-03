Alice Scagni | il padre al 112 prima dell’omicidio | «Mio figlio minaccia di tagliarci la gola» La risposta | «Prima deve denunciare»

Leggi su open.online

(Di giovedì 9 marzo 2023) Nell’indagine sull’omicidio di, uccisa dal fratello Alberto l’1 maggio 2022, spunta un’altra drammatica telefonata tra ildella vittima e i due poliziotti indagati. Nella chiamata – avvenuta poche oredella tragedia – si sente l’uomo che chiede con insistenza di mandare una volante, ma dall’altra parte si sente rispondere che «senza denuncia non possiamo arrestare nessuno, non funziona così». A quel punto, i genitori fanno presente che Alberto il giornoaveva già tentato di dare fuoco alla porta di casa della nonna. Ma l’operatore ribadisce la loro indisponibilità, spiegandogli che se ilnon si trova lì, loro non possono intervenire. Ma ilinsiste e riferisce delle minacce alla figlia e al ...