Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CaprariAntonio : RT @SkyTG24: 41 Bis, Alfredo Cospito presenta ricorso a Corte europea dei diritti umani - SkyTG24 : 41 Bis, Alfredo Cospito presenta ricorso a Corte europea dei diritti umani - MediasetTgcom24 : Alfredo Cospito presenta ricorso alla Corte europea dei diritti umani #cospito #9marzo - rtl1025 : ?? Alfredo #Cospito ha presentato ricorso alla Corte europea dei diritti umani (Cedu). Cospito afferma che è stato v… - FedeAmoR1312 : RT @PPBB2023: SALVIAMO IL PRIGIONIERO POLITICO ALFREDO COSPITO ?? TWITTER STORM! VENERDÌ 10.03.23 20-22 CET Utilizzare: #SolidarityAlfredo… -

ha presentato ricorso alla Corte europea dei diritti umani. Secondo quanto si legge nel ricorso (il numero 10552/23)afferma che è stato violato il suo diritto a non essere ...commenta, l'anarchico in sciopero della fame da oltre 4 mesi contro il 41bis, presenta ricorso alla Corte europea dei diritti umani. Nel ricorso, il detenuto afferma che 'è stato violato il suo ...... Andrea Orlando e Silvio Lai per le affermazioni in Aula del 31 gennaio scorso a proposito della visita in carcere degli esponenti Dem ad. La proposta è stata avanzata nella seduta di ...

(ANSA) - ROME, MAR 9 - Jailed hunger striking anarchist Alfredo Cospito has lodged an appeal before the European Court of Human Rights (ECHR) against a ruling by the Italian Supreme Court, court ...Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame da oltre 4 mesi contro il 41bis, presenta ricorso alla Corte europea dei diritti umani. Nel ricorso, il detenuto afferma che "è stato violato il suo ...