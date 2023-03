Alfa Romeo - Imparato: "Abbiamo in mente unAlfetta" (Di giovedì 9 marzo 2023) Il segmento C per Alfa Romeo non sarà solo Tonale. Quello che voglio fare è un'Alfetta. Lo ha dichiarato Jean-Philippe Imparato in un'intervista esclusiva rilasciata a Quattroruote, che sarà pubblicata nel numero di aprile della rivista. Il ceo del marchio ha discusso ampiamente con noi della strategia e dei programmi del Biscione, da qui al 2028. Confermando buona parte delle anticipazioni dei piani futuri che avevamo pubblicato e riservandoci qualche sorpresa. L'Alfetta è una di queste. Come sarà. Secondo le stesse parole di Imparato, si tratterà di una segmento C, più o meno hatch, molto cool. Più che una berlina due volumi tradizionale, insomma, il capo dell'Alfa sembra avere in mente una carrozzeria berlinetta un po' coupeggiante, più fastback che hatchback. una ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 9 marzo 2023) Il segmento C pernon sarà solo Tonale. Quello che voglio fare è un'Alfetta. Lo ha dichiarato Jean-Philippein un'intervista esclusiva rilasciata a Quattroruote, che sarà pubblicata nel numero di aprile della rivista. Il ceo del marchio ha discusso ampiacon noi della strategia e dei programmi del Biscione, da qui al 2028. Confermando buona parte delle anticipazioni dei piani futuri che avevamo pubblicato e riservandoci qualche sorpresa. L'Alfetta è una di queste. Come sarà. Secondo le stesse parole di, si tratterà di una segmento C, più o meno hatch, molto cool. Più che una berlina due volumi tradizionale, insomma, il capo dell'sembra avere inuna carrozzeria berlinetta un po' coupeggiante, più fastback che hatchback. una ...

