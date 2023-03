Alessandro Cecchi Paone all’Isola dei Famosi con il compagno Simone | “Di lui mi piace il cu*o”

Leggi su tpi

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ci sarà anchenel cast della prossima edizione dell’Isola dei. Il noto divulgatore parteciperà al reality di Canale 5 in coppia con ilAntolini. “La scuola radicale ci insegna che se le cose non le fai, la gente non ti crede. Andiamo per dare un messaggio di normalità”, ha spiegato, intervistato dalla trasmissione radiofonica La Zanzara. “Speriamo che questo cambi il costume, in meglio”, ha aggiunto. “Io ho 61 anni, lui 26. Tutti i miei studenti maschi etero sono deliziati dall’idea di avere una milf. Il nostro è un discorso all’inverso.festeggeremo un anno insieme”. Per il momento i due non pensano alle nozze: “Non ne stiamo parlando, mi sono già sposato una volta ...