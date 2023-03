Alessandra Mussolini regala un assorbente a Paolo Gentiloni | “Basta tasse su prodotti necessari” | VIDEO

(Di giovedì 9 marzo 2023)un: “” Ieri, 8 marzo, in occasione della Festa della donna,, eurodeputata di Forza Italia, ha recapitato uncon la scritta “Iva 0%” al commissario europeo all’Economia. La provocazione è arrivata nel corso della conferenza sampa a Bruxelles sugli orientamenti di bilancio della Commissione europea per il 2024, a cui erano presenti il vicepresidente Valdis Dombrovskis e lo stesso. “Le donne consumano nell’arco della loro età fertile fino a 14 mila assorbenti, tra Tampax e assorbenti con le ali e senza ali.tabù: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lino_furlan : @Agenzia_Ansa Alessandra Mussolini nata a Roma il 30 dicembre 1962 ... - onewstar64 : 8 marzo, Alessandra Mussolini consegna un assorbente a Gentiloni: «Azzer... - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Alessandra Mussolini regala un assorbente a Gentiloni: 'Azzerate l'Iva' #alessandramussolini #paologentiloni #tampont… - Peppe91176 : @Ale_Mussolini_ regala un assorbente a @PaoloGentiloni : 'Azzerate l'Iva' - cavallo_grazia : @La7tv @Ale_Mussolini_ BRAVAAAA ALESSANDRA ?????????????? -

Un gesto simbolico, una sorta di provocazione in occasione dell'8 marzo per chiedere un effettivo intervento che vada incontro alle esigenze delle donne:ha consegnato un assorbente a Paolo Gentiloni , invitando a portare a zero l'Iva in tutta l'Ue. L'eurodeputata di Forza Italia ha mostrato alle telecamere un assorbente che ...... Orlando Amodeo, medico soccorritore di Crotone e ed ex dirigente medico della Polizia di Stato; Martina Carone, direttrice della comunicazione di Quorum/YouTrend;, ...Rientrata nell'Europarlamento tra le fila di Forza Italia,a Metropolis spiega perché ha portato un assorbente al commissario Paolo Gentiloni: 'Abolire l'Iva ora!'. Poi continua: 'Vi ricordate la 'X' sul genere nei documenti Mi è appena ...

8 marzo, Alessandra Mussolini consegna a Gentiloni un assorbente: “Basta, vogliamo l’Iva allo 0%… Il Fatto Quotidiano

Recatasi nella sala stampa della Commissione europea, Alessandra Mussolini, ha consegnato al ministro Paolo Gentiloni ...Il Governo lavora alla riforma fiscale. Allo studio la possibilità, già prevista dall'Ue, di ridurre l'imposta sul valore aggiunto su alcuni prodotti. Che impatto avrà e quali sono gli altri punti del ...