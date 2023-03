Alberto, Antonella, Davide, Giaele, Milena, Nikita o Onestini, chi uscirà? I sondaggi (Di giovedì 9 marzo 2023) Parliamo di sondaggi. Chi sarà il nuovo eliminato della settima edizione del Grande Fratello Vip? In nomination sono finiti Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Giaele De Donà, Milena Miconi, Nikita Pelizon e Luca Onestini. Chi uscirà? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Vi ricordo che nel corso dei mesi sono stati già svelati tre biglietti di ritorno (li avevano rispettivamente Charlie Gnocchi, Wilma Goich e Sarah Altobello) e in casa ne è rimasto ancora uno che è in possesso di un vippone entrato a dicembre; ovvero uno fra Andrea Maestrelli, Davide Donadei e Milena Miconi. Il televoto ... Leggi su biccy (Di giovedì 9 marzo 2023) Parliamo di. Chi sarà il nuovo eliminato della settima edizione del Grande Fratello Vip? In nomination sono finitiDe Pisis,Fiordelisi,Donadei,De Donà,Miconi,Pelizon e Luca. Chi? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Vi ricordo che nel corso dei mesi sono stati già svelati tre biglietti di ritorno (li avevano rispettivamente Charlie Gnocchi, Wilma Goich e Sarah Altobello) e in casa ne è rimasto ancora uno che è in possesso di un vippone entrato a dicembre; ovvero uno fra Andrea Maestrelli,Donadei eMiconi. Il televoto ...

