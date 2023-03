Alba Berlino-Virtus Bologna | Eurolega | programma e diretta tv

(Di giovedì 9 marzo 2023) La 28ª giornata della Turkish Airlines2022/23 propone la sfida. Le Vu Nere arrivano all’appuntamento in Germania da due sconfitte consecutive rimediate contro il Fenerbahce Beko Istanbul (104-72, in trasferta) e contro il Partizan Mozzart Bet Belgrado (79-88, in casa). Stesso bilancio anche per i padroni di casa che nelle ultime due gare sono andate k.o. contro i serbi (88-74, in trasferta) e contro lo Zalgiris Kaunas (63-66, in casa) . La compagine di coach Sergio Scariolo occupa momentaneamente la 12ª posizione in classifica con un bilancio di 12-15 mentre i tedeschi la 18ª con un record di 7-20. Nella gara di andata, giocata alla Segafredo Arena il 14 Dicembre 2022, lasi è imposta sull’...

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv- Virtus Bologna , sfida valida come ventottesima giornata dell' Eurolega 2022/2023 di basket . Le Vu Nere devono prontamente riscattarsi dopo la sconfitta contro il Partizan Belgrado, ...La Virtus Bologna aprirà la giornata in casa dell', mentre l'Olimpia Milano giocherà in casa contro il Partizan Belgrado, che due giorni fa ha battuto proprio le Vu Nere.. Ecco, quindi, ...Coach Scariolo promette battaglia alla vigilia della trasferta di: "L'è una squadra molto atletica e strutturata fisicamente , sono primi per numero di possessi, sono secondi ...

Oggi alle 18 la V nera in casa dell’Alba Berlino: playoff proibitivi, c’è la volontà di chiudere bene. L’obiettivo ora è vincere il campionato ...Italiane in campo stasera nel 28° turno di Eurolega. Alle 18 la Virtus Bologna costretta a vincere in casa dell'Alba Berlino per proseguire la caccia a un posto nei playoff. Alle 20.30 al Forum l'Olim ...