Al via oggi Nauta 2023 | Sergio Davì testimonial del Salone

Prende il via la 21esima edizione di Nauta, il Salone Nautico del Mediterraneo, che avrà luogo dal 9 al 12 marzo 2023 nel Centro Fieristico Sicilia Fiera a Misterbianco. All'inaugurazione, giovedi 9 marzo alle ore 10.30, prenderanno parte l'Assessore Regionale del Turismo On. Elvira Amata, il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, il presidente di Confindustria Catania Antonello Biriaco, il membro del consiglio di Confindustria Nautica e delegato per la Nautica del Mezzogiorno Gaetano Fortunato e il presidente di Confcommercio Catania Pietro Agen. "Nauta 2023 rafforza turismo nautico" L'evento, che gode del patrocinio di Confindustria Nautica, vedrà la presenza di cantieri di livello nazionale. Tra le tante novità, anche la collaborazione con l'assessorato Regionale al turismo grazie al progetto See Sicily.

