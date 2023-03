Al via il corso di formazione digitale per i pensionati (Di giovedì 9 marzo 2023) L'assessore Monica Manneschi: "Dopo 'nonni digitali' un'altra iniziativa volta a garantire una cittadinanza attiva e sempre più social anche agli anziani" Leggi su lanazione (Di giovedì 9 marzo 2023) L'assessore Monica Manneschi: "Dopo 'nonni digitali' un'altra iniziativa volta a garantire una cittadinanza attiva e sempre più social anche agli anziani"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? La Pink Scarf è in vendita negli #ASRoma Store di via del Corso, piazza Colonna e via Ottaviano! ?? Il ricavato a… - enpaonlus : Sabato 4 Marzo davanti alla sede del Comune in via Garibaldi a Benevento: manifestazione delle Associazioni contro… - LuceverdeMilano : ??? #Milano #incidente - Via Senato ??????Rallentamenti altezza Corso Venezia #Luceverde #Lombardia - infomobilitaMi : [#Incidente] Possibili rallentamenti in via Senato all'altezza di corso Venezia #Milano - Filoteo801 : @alposto Proprio ieri rileggevo di Palazzo Bolognetti (poi Torlonia) demolito “per permettere di vedere l’Altare de… -