Al via Fiera agricola, sfida tra enogastronomia e transizione (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSan Marco Evangelista (Ce) – Al Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista (Caserta), torna come ogni anno Fiera agricola – da domani 10 marzo al 12 marzo – l'evento dedicato agli agricoltori, agli allevatori ma anche a tutti gli operatori che vivono il mondo agricolo e allevatoriale a 360 gradi. Unica kermesse del comparto che si svolge al Sud, si suddivide in quattro macroaree tematiche: macchinari, zootecnica, energie rinnovabili ed enogastronomia. Tra gli enti patrocinanti di Fiera agricola, Ris Bufala, ente selezionatore che si occupa principalmente del miglioramento genetico della Bufala, del benessere animale, della valorizzazione delle sue produzioni e più in generale di tutte le attività connesse all'allevamento bufalino. Durante la Fiera, Ris ...

