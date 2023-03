Al via Circular South: 10k alle startup che presentano progetti di innovazione per il Sud (Di giovedì 9 marzo 2023) E’ partita in queste ore la Circular South, la call per miglior progetto di innovazione per Sud promossa da Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) assieme al neonato Solutions Hub dell’Eiis (European Institute of Innovation for Sustainability). Circular South ha l’obiettivo di premiare il miglior progetto di economia circolare di giovani talenti e startup del Sud ed è aperta non solo a tutte le aziende che abbiano una soluzione nell’ambito dell’economia circolare ma anche ai ricercatori universitari al lavoro su tecnologie o processi innovativi nello stesso settore. Come funziona Circular South Le 10 innovazioni più promettenti presentate in Circular South saranno supportate da mentor e advisor in un percorso ... Leggi su fmag (Di giovedì 9 marzo 2023) E’ partita in queste ore la, la call per miglior progetto diper Sud promossa da Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) assieme al neonato Solutions Hub dell’Eiis (European Institute of Innovation for Sustainability).ha l’obiettivo di premiare il miglior progetto di economia circolare di giovani talenti edel Sud ed è aperta non solo a tutte le aziende che abbiano una soluzione nell’ambito dell’economia circolare ma anche ai ricercatori universitari al lavoro su tecnologie o processi innovativi nello stesso settore. Come funzionaLe 10 innovazioni più promettenti presentate insaranno supportate da mentor e advisor in un percorso ...

