Al via abbattimento del ponte che ostacola il flusso del fiume Sarno

(Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSan Marzano sul(Sa) – Abbattere ilMarconi sul. E’ questa l’operazione che Sma fa partire oggi nelle vesti di soggetto attuatore dei lavori, indicata dalla Regione Campania nel territorio di San Marzano del(Salerno). Il cavalcavia, ricorda una nota della Sma, “venne costruito senza autorizzazioni e ad oggi blocca il regolare dedel, provocando l’esondazione delin molte occasioni durante l’anno.La società in house della Regione Campania Sma mette in atto un lavoro di dragaggio, blocco deldi rifiuti e successivodelper consentire il regolare dedelle acque dell’Alveo Comune ...

Al via abbattimento ponte che ostacola flusso fiume Sarno ... Agenzia ANSA

La società in house della Regione Campania Sma mette in atto un lavoro di dragaggio, blocco del flusso di rifiuti e successivo abbattimento del ponte per consentire il regolare deflusso delle acque ...