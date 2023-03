Al via a Napoli gli ‘stati generali’ della sanità (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il nodo del sottofinanziamento delle cure per la Salute in Italia, la sostenibilità dell’innovazione e la ricerca per nuovi farmaci e trattamenti delle principali patologie croniche, il Pnrr e gli investimenti dell’Ue per potenziare le cure di prossimità ancora privi di capitoli della spesa corrente per assumere il personale (medici, infermieri e tecnici) che servono per popolare le Case e gli Ospedali di Comunità. E poi le liste di attesa, le opportunità della digiltalizzazione e dell’intelligenza artificiale per una riforma complessiva della programmazione della Salute in Italia e in particolare nel Sud. Sono questi i temi temi al centro degli Stati generali della sanità in programma a partire da oggi alle 14,30 a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– Il nodo del sottofinanziamento delle cure per la Salute in Italia, la sostenibilità dell’innovazione e la ricerca per nuovi farmaci e trattamenti delle principali patologie croniche, il Pnrr e gli investimenti dell’Ue per potenziare le cure di prossimità ancora privi di capitolispesa corrente per assumere il personale (medici, infermieri e tecnici) che servono per popolare le Case e gli Ospedali di Comunità. E poi le liste di attesa, le opportunitàdigiltalizzazione e dell’intelligenza artificiale per una riforma complessivaprogrammazioneSalute in Italia e in particolare nel Sud. Sono questi i temi temi al centro degli Stati generaliin programma a partire da oggi alle 14,30 a ...

