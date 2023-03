Al Nassr, Ronaldo a secco: sconfitta e zero reti contro l’Al-Ittihad (Di giovedì 9 marzo 2023) Non procedere nel migliore dei modi l’esperienza di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr: quest’oggi la squadra portoghese ha perso 1-0 nello scontro diretto contro l’Al-Ittihad. Per l’attaccante portoghese poche occasioni dettate da pochissimi palloni giocabili, e da una chance sprecata nel recupero della seconda frazione di gioco. La squadra di Rudi Garcia lascia dopo questa sconfitta, la vetta della classifica. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Non procedere nel migliore dei modi l’esperienza di Cristianoal: quest’oggi la squadra portoghese ha perso 1-0 nello sdiretto. Per l’attaccante portoghese poche occasioni dettate da pochissimi palloni giocabili, e da una chance sprecata nel recupero della seconda frazione di gioco. La squadra di Rudi Garcia lascia dopo questa, la vetta della classifica. SportFace.

