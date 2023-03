Al Milan basta lo 0-0 contro il Tottenham per volare ai quarti di Champions League (Di giovedì 9 marzo 2023) AGI - Al Milan basta uno 0-0 a Londra per eliminare il Tottenham e qualificarsi ai quarti di finale di Champions League. Dopo l'1-0 di San Siro i rossoneri sono bravi a difendere con le unghie e con i denti il prezioso gol di vantaggio nella doppia sfida, limitando al meglio le rare sfuriate della squadra di Antonio Conte, costretta anche a chiudere in dieci uomini per il rosso rimediato da Romero. Fa grande festa quindi la formazione di Pioli, che si lascia subito alle spalle l'amara sconfitta in campionato contro la Fiorentina, proseguendo alla grande il proprio cammino europeo. Ritmi alti e tanto equilibrio in avvio, seppur di occasioni da gol non se contino molte. Al 19' il primo vero squillo è dei rossoneri, che con uno schema da punizione liberano alla ... Leggi su agi (Di giovedì 9 marzo 2023) AGI - Aluno 0-0 a Londra per eliminare ile qualificarsi aidi finale di. Dopo l'1-0 di San Siro i rossoneri sono bravi a difendere con le unghie e con i denti il prezioso gol di vantaggio nella doppia sfida, limitando al meglio le rare sfuriate della squadra di Antonio Conte, costretta anche a chiudere in dieci uomini per il rosso rimediato da Romero. Fa grande festa quindi la formazione di Pioli, che si lascia subito alle spalle l'amara sconfitta in campionatola Fiorentina, proseguendo alla grande il proprio cammino europeo. Ritmi alti e tanto equilibrio in avvio, seppur di occasioni da gol non se contino molte. Al 19' il primo vero squillo è dei rossoneri, che con uno schema da punizione liberano alla ...

