Agguato e sparatoria nel Napoletano | ucciso un ragazzo di 26 anni

(Di giovedì 9 marzo 2023) Napolimorte e tanta paura. Un uomonel. Verso le 20.10 a Giugliano i carabinieri sono intervenuti, dopo una telefonata al 112, in via Solimena per colpi d’arma da fuoco.A terra Antonio Bortone, 26, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, colpito da diversi proiettili, è deceduto nonostante l’intervento del 118. Indagini ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : ??ULTIM'ORA - Agguato in questi minuti a #Napoli, ragazzo 23enne ferito a colpi d'arma da fuoco >>… -

Nell'di camorra ha perso la vita Antonio Bortone, 26 anni, precedenti per droga, mentre è ... con alcune telefonate che segnalavano l'avvenutae due persone sull'asfalto. Sul posto i ...L'omicida è avvenuto intorno alle 20, in via Francesco Selmi, all'altezza del civico 9, in strada. L'uomo di circa 30 anni, probabilmente romeno, mentre camminava a piedi, è stato raggiunto ...Sul posto si trovano i carabinieri che stanno raccogliendo le testimonianze sull'. Non si conosce, al momento, l'identità della persona rimasta ferita. La vicenda Secondo una prima ...

Agguato a Sant'Antimo, il 26 enne Antonio Bortone ucciso a colpi d ... Fanpage.it

Omicidio in serata a Roma. Un uomo di origine straniera di 30 anni è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola mentre camminava per strada nella zona di Ponte Mammolo. Secondo le prime informazioni, ...Agguato mortale questa sera a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. Un giovane di 26 anni di Frattamaggiore, Antonio Bortone, è stato ucciso con diversi colpi di arma da fuoco. La vittima, già nota all ...