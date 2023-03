AEW | Un altro annuncio per Tony Khan | l’All-Atlantic Championship cambierà nome

(Di giovedì 9 marzo 2023) Nel giugno del 2022 la AEW ha introdotto una nuova cintura secondaria denominata All-, unche fece discutere sin da subito in quanto poteva far intendere che si riferisse solo ad atleti nati attorno all’areaa, mentre fu subito detto che era un titolo creato per i fan di oltre 130 paesi nel mondo. Il primo vincitore del titolo è stato PAC, mentre dall’ottobre scorso il campione è Orange Cassidy che dopo aver provato a vincere i titoli di coppia a Revolution stanotte ha difeso di nuovo il suo titolo contro Jay Lethal, in quella che è stata l’ultima volta in cui ha combattuto per la cintura con questo, in quanto dalla prossima settimana. Ecco a voi l’International...

