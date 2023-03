AEW | Il regno TNT più breve di sempre | Wardlow perde contro Powerhouse Hobbs dopo soli 3 giorni

(Di giovedì 9 marzo 2023) La scorsa domenica ad AEW Revolution,ha conquistato per la seconda volta il TNT Title sconfiggendo Samoa Joe, ben conscio che a Dynamite avrebbe dovuto subito difendere il titolo, recente vincitore della “Face of Revolution Battle Royal”. La gioia diè stata stemperata da un avvenimento extra-ring, in quanto ignoti hanno sfondato i vetri della sua auto a noleggio dueRevolution rubandogli tutto, compreso la cintura di campione e i suoi ring attire al punto che stanotte ha combattuto con dei vestiti prestati dagli FTR. QT Marshall dal nullanel corso della serata di Dynamite ha chiesto che il match fosse un Falls Count Anywhere, così l’inha avuto inizio nel ...

Il nuovo campione TNT Wardlow ha rivelato martedì sera che un ladro è entrato nella sua auto a noleggio e ha rubato tutti i suoi effetti personali. Come si vede nel video qui sotto condiviso dallo ste ...Andiamo a scoprire i risultati del primo pay-per-view del 2023 targato All Elite Wrestling, con tanti match titolati e a stipulazione speciale ...