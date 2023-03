Aeroporto di Firenze: ruba profumi per 2mila euro prima di prendere il volo per Parigi. Arrestata (Di giovedì 9 marzo 2023) dalla borsa della donna, fermata dagli agenti della Polizia di Frontiera Aerea dell’Amerigo Vespucci, al posto dei classici oggetti ricordo per turisti, sono saltati fuori 9 profumi rubati. Un bottino di tutto rispetto, del valore commerciale di quasi 2000 euro, subito recuperato dalla Polizia di Stato e restituito all’esercizio commerciale che pochi istanti aveva subito il furto. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 9 marzo 2023) dalla borsa della donna, fermata dagli agenti della Polizia di Frontiera Aerea dell’Amerigo Vespucci, al posto dei classici oggetti ricordo per turisti, sono saltati fuori 9ti. Un bottino di tutto rispetto, del valore commerciale di quasi 2000, subito recuperato dalla Polizia di Stato e restituito all’esercizio commerciale che pochi istanti aveva subito il furto. L'articolo proviene daPost.

