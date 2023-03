Addio allo chansonnier Marcel Amont. Star del music-hall, fu legato ad Alice Kessler (Di giovedì 9 marzo 2023) Lo chansonnier francese Marcel Amont, Star del music-hall, noto per i suoi numerosi successi come “Bleu, blanc, blond”, “Les Bleuets d’Azur” e “Le balayeur du roy”, è morto ieri mercoledì 8 marzo nella sua casa di Saint-Cloud, vicino a Parigi, all’età di 93 anni. Il cantante negli anni Sessanta fu legato sentimentalmente ad Alice Kessler (celebre in coppia con la gemella Ellen): all’epoca lavorarono insieme in Rai a “Studio Uno”. Amont – vero nome Marcel Balthazar Miramon, nato il 1 aprile 1929 Bordeaux – iniziò a cantare nel 1951 in piccoli locali di Parigi sostenuto da Jacques Brel, Charles Aznavour e Georges Brassens. Ben presto divenne una Star dei palcoscenici parigini: nel 1956 all’Olympia aprì i concerti di Edith Piaf e la sua fama esplose. ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 marzo 2023) Lo chansonnier francese Marceldel, noto per i suoi numerosi successi come “Bleu, blanc, blond”, “Les Bleuets d’Azur” e “Le balayeur du roy”, è morto ieri mercoledì 8 marzo nella sua casa di Saint-Cloud, vicino a Parigi, all’età di 93 anni. Il cantante negli anni Sessanta fusentimentalmente adKessler (celebre in coppia con la gemella Ellen): all’epoca lavorarono insieme in Rai a “Studio Uno”.– vero nome Marcel Balthazar Miramon, nato il 1 aprile 1929 Bordeaux – iniziò a cantare nel 1951 in piccoli locali di Parigi sostenuto da Jacques Brel, Charles Aznavour e Georges Brassens. Ben presto divenne unadei palcoscenici parigini: nel 1956 all’Olympia aprì i concerti di Edith Piaf e la sua fama esplose. ...

