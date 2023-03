Addio al nubilato per Iman | con la cintura “da sposa” di mamma Rania di Giordania

(Di giovedì 9 marzo 2023) Inc’è grande fermento: domenica 12 marzo la principessaconvolerà a nozze. Secondogenita della reginae del re Abdullah II, la 26enne sposerà Jameel Alexander Thermiotis. La famosanon trattiene l’emozione e condivide con i follower i momenti salienti in attesa del sì. Compresi, ovviamente, alcuni dettagli fashion. Regina di stileicona fashiondiè considerata una delle donne meglio vestite al mondo. Grande appassionata di moda, ha contribuito negli anni, grazie anche alla sue scelte di look, a normalizzare la libertà di espressione delle donne del suo Paese, fatto non scontato in Medio Oriente. La Regina si piazza sempre ai primissimi posti nelle classifiche delle royal meglio vestite. Un’icona di stile come lei non ...

Come da tradizione, però, prima delle nozze va celebrato l'Henna Party, una festa speciale per la promessa sposa, una sorta dial. Ed ecco, allora, la gioia e la felicità di Rania e ...La regina Rania di Giordania ha postato l' 8 marzo sul suo account ufficiale Instagram le immagini dell' "henna party" " simile alla nostra festa dial- della principessa Iman , secondogenita della coppia reale. Alla festa erano presenti rigorosamente solo donne della famiglia e le amiche della futura sposa. Iman di Giordania, 25 ...Festa doppia per Chiara, di Mareno di Piave, che ha approfittato della Conegliano Run in Rosa per celebrare insieme alle amiche un originaleal. Al traguardo, poi, per tutte le ...

Forse ne state sentendo parlare in questi giorni poiché è stato organizzato per Iman, figlia di Rania di Giordania, che il 12 marzo convolerà a nozze. Tra rituali di bellezza e decori all'henné, ecco ...La regina di Giordania ha postato alcune immagini dell'henne party della principessa, tra cui una in cui la si vede sistemare indosso alla futura sposa ...