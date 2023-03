Acea spinge su ricavi e investimenti Aspettando il termovalorizzatore

(Di giovedì 9 marzo 2023)tiene la barra ferma, nonostante l’impatto sui conti della tassa sugli extra profitti. La multiutility di Piazzale Ostiense, fresca di ricambio al vertice con l’addio alla presidenza di Michaela Castelli e l’arrivo di Barbara Marinali (già numero uno di Open Fiber), ha chiuso il 2022 conconsolidati pari a 5,1 miliardi di euro, in aumento del 29,4% rispetto al 2021, principalmente in conseguenza dell’incremento deida vendita di energia elettrica. L’Ebitda è stato incece pari a 1,3 miliardi (+4% rispetto al 2021), mentre l’utile netto è pari a 280 milioni di euro (-11% rispetto al 2021). E questo perché il contributo straordinario, imposto dal governo Draghi alle imprese che hanno guadagnato dai rincari dell’energia, ha eroso 37 milioni di euro dall’utile netto dell’utility controllata dal Comune di Roma. In aumento, ...

Archiviata con successo la dodicesima edizione dellaAmbiente Maratona di San Valentino, già ... "Cosadei "ragazze e ragazzi maturi" a iniziare a girare intorno ad una pista solo per ...Archiviata con successo la dodicesima edizione dellaAmbiente Maratona di San Valentino, già ... "Cosadei "ragazze e ragazzi maturi" a iniziare a girare intorno ad una pista solo per ...Archiviata con successo la dodicesima edizione dellaAmbiente Maratona di San Valentino, già ... "Cosadei "ragazze e ragazzi maturi" a iniziare a girare intorno ad una pista solo per ...

L'Amatori Podistica Terni ai Campionati Italiani Indoor Master di ... OrvietoNews.it

Boom di ricavi nel 2022 per Acea grazie alla vendita di energia elettrica, ma la tassa sugli extraprofitti pesa gli utili - L'Ad Palermo: "Anno complesso, ma performance positiva" ...L'Amatori Podistica Terni non si ferma mai. Archiviata con successo la 12esima edizione della Acea Ambiente Maratona di San Valentino, si scende già in pista con nuovi ...