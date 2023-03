Accusa, frode nel commercio di metalli ferrosi:, sequestri per 22 milioni di euro, operazione anche in Puglia (Di giovedì 9 marzo 2023) I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno datoesecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza su beni di valore ubicati in diverse regioni italiane(Lombardia, Marche, Umbria, Liguria, Piemonte e Puglia).L’articolata indagine di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria, condotta dai militari della Compagnia diGorgonzola, ha permesso di disvelare l’esistenza di un’insidiosa organizzazione criminale dedita al riciclaggio diproventi illeciti, per complessivi 22 milioni di euro, derivanti da una rilevante frode fiscale nel settore dei metalliferrosi.Nel sistema fraudolento sono coinvolte a vario titolo 18 persone fisiche nonché 24 società nazionali ed estere,attraverso cui transitavano i capitali illeciti, dapprima ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 9 marzo 2023) I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno datoesecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza su beni di valore ubicati in diverse regioni italiane(Lombardia, Marche, Umbria, Liguria, Piemonte e).L’articolata indagine di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria, condotta dai militari della Compagnia diGorgonzola, ha permesso di disvelare l’esistenza di un’insidiosa organizzazione criminale dedita al riciclaggio diproventi illeciti, per complessivi 22di, derivanti da una rilevantefiscale nel settore dei.Nel sistema fraudolento sono coinvolte a vario titolo 18 persone fisiche nonché 24 società nazionali ed estere,attraverso cui transitavano i capitali illeciti, dapprima ...

