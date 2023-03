Academy 2023: no alla richiesta di apparizione di Zelensky (Di giovedì 9 marzo 2023) Academy 2023 ha respinto la richiesta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di apparire in video durante la diretta degli Oscar. Era già successo l’anno scorso. Lo riporta Variety. Chi ha fatto la richiesta all’Academy 2023? La richiesta del leader ucraino, trasmessa da Mike Simpson dell’agenzia Wme, e’ rimandata al mittente, ha scritto il giornale di spettacolo, senza ricevere conferme o commenti da parte dell’Academy. Il precedente L’anno scorso pero’ la sua apparizione agli Oscar è respinta dal producer Will Packer, timoroso che l’attenzione di Hollywood riflettesse un appoggio alla causa di un popolo bianco, mentre molti altri conflitti nel mondo di cui le vittime sono persone di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 9 marzo 2023)ha respinto ladel presidente ucraino Volodymyrdi apparire in video durante la diretta degli Oscar. Era già successo l’anno scorso. Lo riporta Variety. Chi ha fatto laall’? Ladel leader ucraino, trasmessa da Mike Simpson dell’agenzia Wme, e’ rimandata al mittente, ha scritto il giornale di spettacolo, senza ricevere conferme o commenti da parte dell’. Il precedente L’anno scorso pero’ la suaagli Oscar è respinta dal producer Will Packer, timoroso che l’attenzione di Hollywood riflettesse un appoggiocausa di un popolo bianco, mentre molti altri conflitti nel mondo di cui le vittime sono persone di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RunAtOnce : RT @RunAtOnce: Oscar 2023: le cinque migliori attrici non protagoniste candidate all'Academy Award...chi preferite? #9marzo2023 #9marzo htt… - BalcaniCaucaso : ?? C'è ancora tempo per candidarsi alla Media Academy organizzata da @Cild2014 La seconda edizione dell'Academy è… - solocine : Oscar, Academy respinge richiesta di apparizione Zelensky - vanesia67274968 : RT @Agenzia_Ansa: OSCAR 2023 | Per il secondo anno consecutivo, l'Academy of Motion Pictures ha respinto la richiesta del presidente ucrain… - comingsoonit : Conosciamo meglio i cinque artisti che alla 95ª edizione degli Academy Awards si contenderanno l'#Oscar2023 come mi… -