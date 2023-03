A Zaporizhzhia ogni giorno si rischia una nuova Chernobyl

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 9 marzo 2023) La Commissione europea lancia l’allarme sui rischi legati alla sicurezza della centrale nucleare ucraina di, l’impianto più grande d’Europa e del Paese in guerra con la Russia. La Commissaria Ue all’Energia, Kadri Simson, ha detto che “occupare una centrale civile è contro tutti gli accordi internazionali e crea una situazione molto pericolosa”. Ma a parlare di rischi concreti è il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi. Il capo dell’Aiea, i cui osservatori da mesi sono a, ha messo in guardia contro i rischi legati alle ripetute interruzioni di corrente nella centrale. L’impianto, oltre a essere lambito più volte dai combattimenti, e in alcuni casi anche raggiunto da colpi di mortaio, è rimasto senza corrente a causa dei bombardamenti notturni, che anche la scorsa notte hanno ...