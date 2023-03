A Viterbo svastica e scritta contro Schlein, Meloni “Atto vergognoso” (Di giovedì 9 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Una scritta contro la segretaria del Pd Elly Schlein è apparsa a Viterbo, accompagnata da una svastica. Solidarietà è stata espressa dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Elly Schlein “vittima di un Atto vergognoso e indegno. La scritta offensiva accompagnata dal disegno di una svastica su un muro nella città di Viterbo è un gesto da condannare con assoluta fermezza”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Unala segretaria del Pd Ellyè apparsa a, accompagnata da una. Solidarietà è stata espressa dal Presidente del Consiglio, Giorgia, a Elly“vittima di une indegno. Laoffensiva accompagnata dal disegno di unasu un muro nella città diè un gesto da condannare con assoluta fermezza”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Svastica contro Elly Schlein a Viterbo: 'La tua faccia è già un macabro destino' [di Alessio Campana] - lauraboldrini : Solidarietà a @ellyesse per la vergognosa scritta accompagnata da una svastica apparsa su un muro a #Viterbo. La… - Agenzia_Ansa : Una svastica e una scritta contro la segretaria del Partito democratico Elly Schlein è apparsa a Viterbo, lungo un… - ColucciLc : RT @Anpinazionale: Piena solidarietà ad #EllySchlein per la svastica con una scritta minacciosa comparse su un muro di Viterbo.Siano immedi… - CarmeloMontana2 : RT @lauraboldrini: Solidarietà a @ellyesse per la vergognosa scritta accompagnata da una svastica apparsa su un muro a #Viterbo. La prese… -