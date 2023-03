A UCI Orio arriva Pierfrancesco Favino per “L’ultima notte di Amore” (Di giovedì 9 marzo 2023) L’11 marzo alle ore 19:00 presso UCI Orio situato nel centro commerciale Oriocenter il protagonista Pierfrancesco Favino accoglierà in sala in suoi fan per la proiezione di L’ultima notte di Amore, il film diretto da Andrea Di Stefano e distribuito da Vision Distribution. Da sempre apprezzato dalla critica e dal pubblico, Favino torna sul grande schermo dopo una serie di grandi successi, come Nostalgia, Il Traditore, Hammamet e Il Colibrì, nei quali ha sfoggiato interpretazioni che gli sono valse svariate candidature e riconoscimenti a premi del calibro dei David di Donatelo, dei Nastri d’Argento, dei Globo d’Oro e dei Ciak d’Oro. Nel cast di L’ultima notte di Amore anche Linda Caridi, Antonio Gerardi ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 9 marzo 2023) L’11 marzo alle ore 19:00 presso UCIsituato nel centro commercialecenter il protagonistaaccoglierà in sala in suoi fan per la proiezione didi, il film diretto da Andrea Di Stefano e distribuito da Vision Distribution. Da sempre apprezzato dalla critica e dal pubblico,torna sul grande schermo dopo una serie di grandi successi, come Nostalgia, Il Traditore, Hammamet e Il Colibrì, nei quali ha sfoggiato interpretazioni che gli sono valse svariate candidature e riconoscimenti a premi del calibro dei David di Donatelo, dei Nastri d’Argento, dei Globo d’Oro e dei Ciak d’Oro. Nel cast didianche Linda Caridi, Antonio Gerardi ...

