A Pozzuoli le donne premiano le donne: l'8 marzo della Commissione per le Pari Opportunità (Di giovedì 9 marzo 2023) donne che premiano le donne: il punto di partenza, l'impronta che ha reso luminosa la giornata internazionale della donna a Pozzuoli. La Commissione per le Pari Opportunità puteolana ha organizzato, in collaborazione e con la presenza dell'Assessore alle Pari Opportunità, Lucia Coppola, un evento a Palazzo Migliaresi dal titolo "Lavorare per passione – modelli di successo". Il Blog di Giò.

