(Di giovedì 9 marzo 2023) AGI - Omicidio questa mattina a, dove un ragazzo di 23 anni haladi 45 anni a. L'episodio è avvenuto in un alloggio in pieno centro a, dove risiede una famiglia di pachistani. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate al capo. Sul posto i carabinieri della Compagnia die l'ambulanza della Croce verde. A dare l'allarme è stato il marito della vittima. Quando la pattuglia dei vigili è arrivata nell'abitazione in via Sommeiller, gli agenti hanno trovato la donna a terra in cucina, il giovane aveva ancora il martello in mano e, consegnandosi, non ha proferito parola.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteismax : RT @Agenzia_Ansa: Una donna di 45 anni è stata uccisa a colpi di martello dal figlio ventitreenne. L'omicidio è avvenuto in un appartamento… - Open_gol : A dare l'allarme sarebbe stato il marito della vittima. Al momento sono ignote le cause dell'aggressione - lacittanews : Orrore a Pinerolo, donna è stata uccisa a martellate dal figlio 23enne, una 45enne è stata trovata con il cranio sf… - Agenzia_Ansa : Una donna di 45 anni è stata uccisa a colpi di martello dal figlio ventitreenne. L'omicidio è avvenuto in un appart… - Krazy9Kat : RT @ImolaOggi: Pinerolo (Torino), 23enne pakistano uccide la madre a martellate -

L'episodio é avvenuto in un appartamento in pieno centro a, dove risiede una famiglia di ... Ilè indagato per omicidio volontario Sul posto ci sono i carabinieri che stanno indagando ...Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di. Forse dovresti anche sapere cheAGI - Omicidio questa mattina a, dove un ragazzo di 23 anni ha ucciso la madre di 45 anni a martellate. L'episodio è avvenuto in un alloggio in pieno centro a, dove risiede una famiglia di pachistani. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate al capo. Sul posto i carabinieri della Compagnia die l'ambulanza ...

A Pinerolo un 23enne ha ucciso la madre a martellate AGI - Agenzia Italia

Un pachistano di 23 anni ha ucciso la madre di 45 anni a martellate stamattina, dopo una lite. Il fatto è successo in via Sommeiller 32 a Pinerolo. Niente da fare per la vittima Un… Leggi ...Orrore a Pinerolo, donna uccisa a martellate dal figlio 23enne: follia all'alba e allarme del marito che chiama i carabinieri ...