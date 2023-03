“A Parigi hanno paura che Al-Khelaifi si stanchi di investire nel Psg” (L’Equipe) (Di giovedì 9 marzo 2023) L’Equipe fa il punto sull’eliminazione del Psg dalla Champions League in seguito alla doppia sconfitta contro il Bayern Monaco. Il quotidiano francese aggiunge che adesso i leader della squadra avranno del tempo per capire come reagire la prossima stagione mentre la proprietà pensa ad acquisire il Manchester United: “Tra una riunione e l’altra, i leader avranno il tempo di riflettere su ciò che accadrà dopo, sulla costruzione di una nuova forza lavoro, anche sul futuro di Christophe Galtier. Come sarà il Psg la prossima stagione? In Qatar, non rischiano a stancarsi di investire così tanto per così pochi risultati mentre Doha spera di prendere il controllo del Manchester United?”. A Parigi hanno paura che, dopo l’acquisizione del Manchester United, la proprietà inizierà a ridurre gli investimenti nel ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 marzo 2023)fa il punto sull’eliminazione del Psg dalla Champions League in seguito alla doppia sconfitta contro il Bayern Monaco. Il quotidiano francese aggiunge che adesso i leader della squadra avranno del tempo per capire come reagire la prossima stagione mentre la proprietà pensa ad acquisire il Manchester United: “Tra una riunione e l’altra, i leader avranno il tempo di riflettere su ciò che accadrà dopo, sulla costruzione di una nuova forza lavoro, anche sul futuro di Christophe Galtier. Come sarà il Psg la prossima stagione? In Qatar, non rischiano a stancarsi dicosì tanto per così pochi risultati mentre Doha spera di prendere il controllo del Manchester United?”. Ache, dopo l’acquisizione del Manchester United, la proprietà inizierà a ridurre gli investimenti nel ...

