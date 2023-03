A Mola di Bari il mondo arabo…a tavola

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 9 marzo 2023) Promuovere la cultura araba e dell’Islam partendo dal cibo e in particolare dalla specialità gastronomica per eccellenza: il cous cous. Sabato 11 marzo a partire dalle ore 17, adi, la CIDI -COMUNITÀ ISLAMICA DI ITALIA- organizza nella parrocchia Santissima Trinità l’evento dal titolo: “IL”. Prevista la partecipazione del sindaco, Giuseppe Colonna. L’iniziativa ha l’obiettivo di diffondere la cultura islamica nel comune molese, creando aggregazione sociale tra le comunità presenti sul territorio in un’ottica di integrazione. Sedi grano duro, verdure, spezie: a cimentarsi nella realizzazione del piatto nato tra l’XI e il XIII secolo nella zona tra gli attuali stati della Mauritania e della Tunisia, il responsabile food della CIDI Mahdi Francesco ...