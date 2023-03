A Milano l’inverno 2022-2023 uno dei più caldi di sempre (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – Con una temperatura media di 7.3 °C, inferiore solo a quella del 2020 (8.0 °C) e 2007 (7.5 °C), a Milano l’inverno meteorologico da poco concluso è stato tra i più caldi di sempre (dal 1897, anno a partire dal quale sono disponibili i dati digitalizzati). Il valore relativo alla stagione compresa tra il 1° dicembre 2022 e il 28 febbraio 2023 ha infatti superato di 2.1 °C la media Clino 1991-2020 e di ben 3.3 °C quella 1961-1990, parametro di riferimento per gli studi sui cambiamenti climatici. Per quanto riguarda le precipitazioni, con 113.1 mm il trimestre si è concluso al di sotto della media pluviometrica (pari a 166.1 mm), così come hanno fatto tutte le precedenti stagioni del 2022. Tra il 20 gennaio e il 23 febbraio si sono verificati 35 giorni ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – Con una temperatura media di 7.3 °C, inferiore solo a quella del 2020 (8.0 °C) e 2007 (7.5 °C), ameteorologico da poco concluso è stato tra i piùdi(dal 1897, anno a partire dal quale sono disponibili i dati digitalizzati). Il valore relativo alla stagione compresa tra il 1° dicembree il 28 febbraioha infatti superato di 2.1 °C la media Clino 1991-2020 e di ben 3.3 °C quella 1961-1990, parametro di riferimento per gli studi sui cambiamenti climatici. Per quanto riguarda le precipitazioni, con 113.1 mm il trimestre si è concluso al di sotto della media pluviometrica (pari a 166.1 mm), così come hanno fatto tutte le precedenti stagioni del. Tra il 20 gennaio e il 23 febbraio si sono verificati 35 giorni ...

