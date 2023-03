A Massafra Flò scopre un disperso in un parco urbano!

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 9 marzo 2023) Il cane Flò del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) corre all’impazzata nella folta vegetazione cercando la persona dispersa, fino a quando la trova e comincia ad abbaiare per richiamare sul luogo i soccorritori! Per fortuna è stata solo una dimostrazione e non una vera emergenza, un evento formativo svoltosi, presso ilurbano “Madre Teresa di Calcutta” di, nell’ambito del progetto “La fabbrica della Solidarietà”, un inedito laboratorio di innovazione sociale che vede collaborare sinergicamente il Terzo settore, la Pubblica Amministrazione e il mondo del profit. Ad assistere all’evento c’erano i fruitori delle attività del progetto: giovani, in età compresa tra i 13 e i 18 anni, in condizione di fragilità afferenti ai servizi sociali del Comune di– Ambito Zonale ...