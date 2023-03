A L’isola arriva Giulia Salemi ma non è la Giulia Salemi che pensate voi

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 9 marzo 2023) Mancano sempre meno settimane alla nuova edizione dedei famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi andrà in onda a partire dal 17 aprile 2023. C’è da dire che ormai i nomi dei volti che vedremo al programma tv, più o meno, sono già stati svelati tutti. The Pipol Tv però ha dato un nuovo annuncio svelando il nome di uno dei naufraghi che potrebbe sbarcare sulin Honduras. Anche se nulla è come sembra…naufraga ama non è quella del GF Vip Tra i vari nomi pronti per affrontare questo complicato reality, è spuntato quello di. Siamo sicuri che vi sia subito venuta in mente lainfluencer italo – persiana, ex ...