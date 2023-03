A Lampedusa oltre mille migranti in 24 ore, solo da mezzanotte 17 sbarchi. Ieri il soccorso con staffetta tra Frontex e Gdf-Capitaneria (Di giovedì 9 marzo 2023) oltre mille migranti sono sbarcati nel giro di 24 ore sull’isola di Lampedusa. solo da mezzanotte gli arrivi sono stati 17, per un totale di 705 naufraghi soccorsi. Le persone portate in salvo sono originarie di Ciad, Siria, Sudan, Yemen, Senegal, Mali, Guinea, Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Liberia e Gambia. I vari gruppi, arrivati con svariati barchini, sono stati portati tutti all’hotspot di contrada Imbriacola. Hanno riferito di essere salpati tutti da Sfax in Tunisia e che le traversate non sono state facili perché il mare è molto mosso. Proprio sulla necessità di un rapporto più stretto con la Tunisia si è soffermata la commissaria Ue agli Affari interni Ylva Johansson arrivando al vertice con i ministri degli Interni dei Paesi Ue: “È necessario cooperare con la Tunisia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023)sono sbarcati nel giro di 24 ore sull’isola didagli arrivi sono stati 17, per un totale di 705 naufraghi soccorsi. Le persone portate in salvo sono originarie di Ciad, Siria, Sudan, Yemen, Senegal, Mali, Guinea, Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Liberia e Gambia. I vari gruppi, arrivati con svariati barchini, sono stati portati tutti all’hotspot di contrada Imbriacola. Hanno riferito di essere salpati tutti da Sfax in Tunisia e che le traversate non sono state facili perché il mare è molto mosso. Proprio sulla necessità di un rapporto più stretto con la Tunisia si è soffermata la commissaria Ue agli Affari interni Ylva Johansson arrivando al vertice con i ministri degli Interni dei Paesi Ue: “È necessario cooperare con la Tunisia ...

