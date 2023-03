A Lampedusa in meno di 24 ore sono arrivati mille migranti (Di giovedì 9 marzo 2023) A Lampedusa sono avvenuti in meno di 24 ore 30 sbarchi con mille migranti. Una raffica di barche di 7-8 metri è giunta sulle coste italiane, ognuna conteneva una decina di persone tutte partite dalla Tunisia. Lampedusa e migranti: raffica di arrivi sull’isola siciliana Barcone colmo di migranti durante la traversata – Ph Credit Agi.itRaffica di arrivi sull’isola siciliana, nella conta 705 i migranti che dopo 17 sbarchi a partire dalla mezzanotte sono giunti a Lampedusa. Inoltre ieri da altri 13 barchini sono state soccorse invece 470 persone. Nel giro di circa 24 ore sono dunque sbarcati in oltre 1.100. sono originari di Ciad, Siria, Sudan, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 marzo 2023) Aavvenuti indi 24 ore 30 sbarchi con. Una raffica di barche di 7-8 metri è giunta sulle coste italiane, ognuna conteneva una decina di persone tutte partite dalla Tunisia.: raffica di arrivi sull’isola siciliana Barcone colmo didurante la traversata – Ph Credit Agi.itRaffica di arrivi sull’isola siciliana, nella conta 705 iche dopo 17 sbarchi a partire dalla mezzanottegiunti a. Inoltre ieri da altri 13 barchinistate soccorse invece 470 persone. Nel giro di circa 24 oredunque sbarcati in oltre 1.100.originari di Ciad, Siria, Sudan, ...

