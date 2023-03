A Genova hub per cultura digitale di over 65 (Di giovedì 9 marzo 2023) Aiutare gli over 65 a superare il "gap" digitale guidandoli nell'accesso ai nuovi servizi, sempre più strategici per le pubbliche amministrazioni, grazie alla rete che si andrà a formare tra le ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) Aiutare gli65 a superare il "gap"guidandoli nell'accesso ai nuovi servizi, sempre più strategici per le pubbliche amministrazioni, grazie alla rete che si andrà a formare tra le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaLiguria : A Genova hub per cultura digitale di over 65. La struttura inaugurata ai Giardini Baltimora #ANSA - rep_genova : A Genova un hub per la cultura digitale degi over 65. La struttura inaugurata ai Giardini Baltimora [aggiornamento… - Telenord : #Genova , da martedì 14 l'hub vaccinale della #SalaChiamata del Porto torna a Villa Bombrini - BJLiguria : Sanità: a Genova chiude l’hub vaccinale di Sala chiamata del porto - rep_genova : Vaccini, chiude l’hub della Sala Chiamata [di Michela Bompani] [aggiornamento delle 06:37] -