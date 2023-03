A Bologna una seconda vita per gli arredi scolastici dismessi

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 9 marzo 2023) Molti deglinegli ultimi due anni sono stati progressivamente sostituiti. Banchi, cattedre, sedie e armadietti, spesso in buono stato e ancora utilizzabili, rischiavano di produrre tonnellate di rifiuti ingombranti. Pertanto è nato nel 2020 il progetto comunale di riuso degli, che a oggi ha ricollocato 2200 elementi di arredo a più di 50 portatori di interesse per un peso stimato di 13 tonnellate. Il progetto, ancora attivo, prevede lo stoccaggio nell’area di Second Life degliancora in buono stato per la loro redistribuzione. Second Life ha tra le sue finalità principali, proprio la riduzione della quantità di beni funzionanti e riutilizzabili avviati a smaltimento nel ciclo rifiuti, in un’ottica ambientale e di rete sociale, che ne ...