A 9 anni “escluso” dalla festa dei compagni di classe perché allergico alla Nutella | la mamma “escludere non è normale | diamo senso ai calzini spaiati”

(Di giovedì 9 marzo 2023) Un episodio increscioso, sia pure del tutto legittimo, che mette in discussione tante convinzioni che si ritengono ormai radicate in tema di inclusione e di solidarietà. E che fa da contraltarebella notizia che racconta di una scolaresca di bambini di 9che rinuncia a una gita pur di stare con il compagno disabile, dopo che la pedana del bus che li trasportava si era rotta. I fatti. Un bambino campano, di Angri, in provincia di Salerno, ènocciola e quindi non può mangiare la. Anzi non può nemmeno avvicinarsi o essere sfiorato sulla pellecrema spalmabile più famosa tra i bambini e non solo tra loro, altrimenti potrebbe essere colto da shock anafilattico, evenienza già successo in passato. Un disagio come tanti altri che quando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : A 9 anni “escluso” dalla festa dei compagni di classe perché allergico alla Nutella, la mamma “escludere non è norm… - PoveraMa : @CarloCalenda quindi un single povero escluso dal lavoro a 50 anni lo lasciamo morire di fame? - Tatti07808594 : @Massi19563802 @Cartabellotta Sono più di vent'anni e sono tutti colpevoli, nessuno escluso - caterinacorda1 : RT @MarcoLo35179793: Io spero che dopo Norimberga2 Bergamo, si inizi a condannare anche questi delinquenti del Vaccino obbligatorio(nessuno… - ElenaBellotti64 : RT @OpzioneDonna: @tiz_ciavardini @SusannaCamusso ????Nel Mondo?? ????Troppa malvagita'??e morte? ????Tutti??,NESSUNO ESCLUSO, DEVONO LOTTARE ?ISOL… -

Intanto finiti i 13 lunghidella vicenda giudiziaria che lo hanno visto accusato di concorso ... mentre un big del centrodestra ricorda che fino a poco tempo fa aveva "categoricamenteuna ...... si stima che un bambino appaia in media in 1.300 fotografie pubblicate online prima dei 13, ... A Palazzo Chigi non se n'è ancora discusso, ma non èche succederà in futuro. In fondo, in ...Neglil'artista ha avuto modo di cimentarsi in diverse tipologie di narrazione, ponendo al ... La mostra sarà aperta al pubblico dall'11 marzo al 12 aprile 2023 tutti i giorni (il lunedì) ...

A 9 anni “escluso” dalla festa dei compagni di classe perché allergico alla Nutella, la mamma “escludere non è normale, diamo senso ai calzini spaiati” Orizzonte Scuola

"Con la nostra interrogazione intendiamo sollecitare l’amministrazione comunale nel farsi carico della pronta riapertura della biblioteca oltre che per ...Non ce l'ha fatta l'insegnante dell'istituto Ines Curella di Licata che era caduto nella giornata del 27 febbraio dalla finestra della scuola. L'uomo è morto dopo alcune ore in ospedale.