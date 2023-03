9 marzo … (Di giovedì 9 marzo 2023) Gli eventi datati 9 marzo Da Piombino alla Serie A, prima di Lido Vieri e Aldo Agroppi. Oggi è il centodecimo anniversario dalla nascita di Attilio Bulgheri, trentasette presenze in Serie A con il Livorno e una con la Juventus. E oggi avrebbero compiuto cent’anni Augusto Magli, bandiera della Fiorentina che chiuse la carriera nella Roma (oltre duecento gare nei campionati in maglia gigliata, senza considerare la stagione 1945-’46). Festeggia gli ottanta Giampaolo Incerti, 49 partite nel massimo campionato tra Lecco e Atalanta e oltre centocinquanta nel torneo cadetto (spareggi compresi). Il 9 marzo 1953 è nato Siro D’Alessandro, una presenza in A con il Napoli e 178 in B tra Pisa, Pescara, Cagliari. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su GliEroidelCalcio: Glieroidelcalcio.com e la pagina ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 9 marzo 2023) Gli eventi datati 9Da Piombino alla Serie A, prima di Lido Vieri e Aldo Agroppi. Oggi è il centodecimo anniversario dalla nascita di Attilio Bulgheri, trentasette presenze in Serie A con il Livorno e una con la Juventus. E oggi avrebbero compiuto cent’anni Augusto Magli, bandiera della Fiorentina che chiuse la carriera nella Roma (oltre duecento gare nei campionati in maglia gigliata, senza considerare la stagione 1945-’46). Festeggia gli ottanta Giampaolo Incerti, 49 partite nel massimo campionato tra Lecco e Atalanta e oltre centocinquanta nel torneo cadetto (spareggi compresi). Il 91953 è nato Siro D’Alessandro, una presenza in A con il Napoli e 178 in B tra Pisa, Pescara, Cagliari. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su GliEroidelCalcio: Glieroidelcalcio.com e la pagina ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : Buon 8 marzo alle sorelle ribelle, giornaliste e partigiane che lottano, protestano,resistono e denunciano i crimin… - SociosItalia : ?? GIVEAWAY #Roadto30k ?? Vinci il Fan Pack dell'@sscnapoli: Maglia, 2 biglietti & 5 Fan Token ?? ? Segui… - GiuseppeConteIT : L’8 marzo celebriamo tutte le donne: che sia però #8marzo sempre, nel quotidiano impegno personale e politico per u… - Casa49130872 : RT @Capezzone: Tu, ignota viaggiatrice nel mio stesso vagone (festeggiata in quanto donna l’8 marzo), perché mi fai sanguinare le orecchie… - Surfiniae : RT @BrunoIncazzato: Panorama 08 Marzo 2023 'In molte parti del mondo, compreso il nostro Paese, si sta registrando un aumento inspiegabile… -