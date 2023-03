9 marzo 1908: nasce l’F.C. Inter (VIDEO) (Di giovedì 9 marzo 2023) Buon compleanno Inter Il 9 marzo del 1908 nasce l’F.C. Inter. I nerazzurri compiono 115 anni di storia. In mezzo secolo hanno vissuto delle ere gloriose come quella di Herrera o di Mourinho con il “Triplete” che l’ha resa l’unica squadra italiana a vincere Serie A, Coppa Italia e Champions League nella stessa stagione. Auguri ancor alla Beneamata. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 9 marzo 2023) Buon compleannoIl 9dell’F.C.. I nerazzurri compiono 115 anni di storia. In mezzo secolo hanno vissuto delle ere gloriose come quella di Herrera o di Mourinho con il “Triplete” che l’ha resa l’unica squadra italiana a vincere Serie A, Coppa Italia e Champions League nella stessa stagione. Auguri ancor alla Beneamata. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

