8 Marzo, Meloni riceve due giovani cristiane nigeriane perseguitate (Di giovedì 9 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 08 Marzo 2023 In occasione della Giornata internazionale della donna, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi i rappresentanti della Fondazione 'Aiuto alla Chiesa che Soffre' e due giovani cristiane nigeriane perseguitate: Maria Joseph e Janada Markus, rispettivamente di 19 e 22 anni, entrambe sfuggite ai terroristi di Boko Haram. All'incontro hanno preso parte il sottosegretario Alfredo Mantovano, Sandra Sarti e Alessandro Monteduro, Presidente e Direttore della Fondazione pontificia "Aiuto alla Chiesa che Soffre". Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

