8 Marzo, ecco i “Rimedi antichi per donne moderne” di Coldiretti (Di giovedì 9 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 08 Marzo 2023 In occasione della festa della donna, ecco i “Rimedi antichi per donne moderne” di Coldiretti con i consigli della nonna, utili anche alle donne alle prese con famiglia e lavoro. Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 082023 In occasione della festa della donna,i “per” dicon i consigli della nonna, utili anche allealle prese con famiglia e lavoro.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mubiitalia : “Non so se sono un'attrice, una grande attrice o una grande artista. Non so se sono capace di recitare. Ho dentro d… - MarcoFattorini : Torte e fiori per la festa dell’8 marzo. Ecco come in diverse regioni russe le vedove e le madri dei soldati uccisi… - Adnkronos : In Italia avviene un #femminicidio ogni 72 ore: l'allarme del Viminale. Per l'#8marzo escono i dati sulle donne vit… - CosenzaChannel : Otto marzo, rischio scioperi nei trasporti e scuola: ecco la motivazione - Giancar53120149 : RT @HoaraBorselli: Ecco come stanno celebrando l’8 Marzo le femministe a #Milano. La Madonna a forma di vagina al grido “ Giorgia Meloni no… -