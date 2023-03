8 Marzo 2023 – Il presidente della Polonia si è dichiarato pronto a consegnare a Kiev i suoi caccia Mig-29 (Di giovedì 9 marzo 2023) La Polonia è pronta a consegnare all’Ucraina i caccia Mig-29 di fabbricazione sovietica, che l’esercito ucraino potrà utilizzare immediatamente sul campo di battaglia. Lo ha detto il presidente polacco Andrzej Duda in un’intervista alla Cnn. Il Dipartimento di Stato americano non si opporrà al “transito” in California della presidente taiwanese Tsai Ing-wen. Durante la sua breve visita, la leader asiatica incontrerà lo speaker della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy, in quello che è diventato un caso internazionale. Un gruppo di 15 funzionari della Corte costituzionale della Georgia ha rilasciato una dichiarazione congiunta in merito al disegno di legge che prevede la creazione di un registro degli “agenti di influenza straniera” ... Leggi su strumentipolitici (Di giovedì 9 marzo 2023) Laè pronta aall’Ucraina iMig-29 di fabbricazione sovietica, che l’esercito ucraino potrà utilizzare immediatamente sul campo di battaglia. Lo ha detto ilpolacco Andrzej Duda in un’intervista alla Cnn. Il Dipartimento di Stato americano non si opporrà al “transito” in Californiataiwanese Tsai Ing-wen. Durante la sua breve visita, la leader asiatica incontrerà lo speakerCamera, il repubblicano Kevin McCarthy, in quello che è diventato un caso internazionale. Un gruppo di 15 funzionariCorte costituzionaleGeorgia ha rilasciato una dichiarazione congiunta in merito al disegno di legge che prevede la creazione di un registro degli “agenti di influenza straniera” ...

