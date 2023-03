5G Smart School, Iannelli (Arco): “Puntiamo al potenziamento delle capacità dei docenti nell’utilizzo di didattiche innovative” [VIDEO] (Di giovedì 9 marzo 2023) A margine dell'evento "Scuola Next Gen" con Qualcomm, WeSchool, TIM e Acer, ai microfoni di Orizzonte Scuola è intervenuto Tommaso Iannelli, rappresentante di Arco Lab. Spazio all'analisi del metodo che sta utilizzando Arco nel reperire dati del progetto 5G Smart School. L'articolo 5G Smart School, Iannelli (Arco): “Puntiamo al potenziamento delle capacità dei docenti nell’utilizzo di didattiche innovative” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 marzo 2023) A margine dell'evento "Scuola Next Gen" con Qualcomm, We, TIM e Acer, ai microfoni di Orizzonte Scuola è intervenuto Tommaso, rappresentante diLab. Spazio all'analisi del metodo che sta utilizzandonel reperire dati del progetto 5G. L'articolo 5G): “aldeidi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : 5G Smart School, Iannelli (Arco): “Puntiamo al potenziamento delle capacità dei docenti nell’utilizzo di didattiche… - tecnogazzetta : #BEYONDTHEBOX nasce come un servizio di micro-learning capace di andare incontro a ogni tipo di esigenza da parte d… - tecnogazzetta : La novità, destinata a facilitare i processi di apprendimento e supportare i docenti, sarà presentata nel corso del… - tecnogazzetta : #Ammagamma è partner del progetto “Easy to Tech” della Fondazione Cotec per promuovere la formazione sui temi dell’… - tecnogazzetta : #CATCHatMIND: l'Università Statale di Milano alla guida dell'Hub che porterà il sistema sanitario italiano ed europ… -