297 domande per 26 mln euro su bando rinnovabili in FVG

(Di giovedì 9 marzo 2023) Lepervenute sul, aperto lo scorso 15 febbraio, relativo ai finanziamenti a fondo perduto per l’utilizzo delle energiee destinato alle imprese, sono 297 per un valore di oltre 26 milioni dipari al 47,5% delle risorse stanziate. A darne conto oggi è stato l’assessore regionale alle Attività produttive intervenendo all’incontro organizzato da Confcommercio Fvg per fare il punto sull’avviso da 55 milioni dia favoredelle Pmi per l’utilizzo delle energie. L’80% delle istanze pervenute proviene dal manifatturiero, il 7% dal commercio, il 5% dai settori alloggio e ristorazione, il 3% dal comparto trasporto e magazzinaggio, il 5% da altri ambiti. Lapotranno essere presentate fino al prossimo 15 giugno per via ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ConfindustriaUd : #Imprese, @regioneFVGit: '297 domande per 26 mln euro su bando #rinnovabili, pari a 47,5% risorse stanziate' Il co… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: In meno di un mese sono già pervenute 297 domande per il bonus rinnovabili per le imprese del FVG per un valore di oltre 26… - TgrRaiFVG : In meno di un mese sono già pervenute 297 domande per il bonus rinnovabili per le imprese del FVG per un valore di… -

Lepervenute sul bando, aperto lo scorso 15 febbraio, relativo ai finanziamenti a fondo perduto per l'utilizzo delle energie rinnovabili e destinato alle imprese, sonoper un valore di oltre ...- - > Fvg, le imprese hanno presentato 300per il bando. In meno di un mese, sono già quasi 300 le richieste presentate per il bando per le rinnovabili destinato alle imprese:, per la precisione, le istanze avanzate, per un valore ...Sono, per un valore di oltre 26 milioni di euro, lepervenute sul bando della regione Friuli Venezia Giulia relativo ai finanziamenti a fondo perduto per l'utilizzo delle energie rinnovabili ...

Rinnovabili: 297 domande per 26 milioni Il Friuli

Il bando per le imprese è stato aperto il 15 febbraio, per un limite minimo di spesa di 25mila euro. Lo stanziamento complessivo è di 55 milioni ...Udine, 9 mar - Le domande pervenute sul bando, aperto lo scorso 15 febbraio, relativo ai finanziamenti a fondo perduto per l'utilizzo delle energie rinnovabili e destinato alle imprese, sono ...