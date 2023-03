28 ricoveri d’urgenza dopo una seduta spiritica a scuola. Cosa è accaduto con la tavoletta Ouija e cos’è “l’effetto Carpenter” (Di giovedì 9 marzo 2023) Alcune sono svenute, altre hanno avuto forti attacchi di ansia. Siamo a Pasto, in Colombia, dove 28 studentesse si sono sentite male durante una “seduta spiritica” con la tavoletta Ouija, ovvero lo strumento utilizzato per ‘mettersi in contatto con gli spiriti’ e ideato nella seconda metà del XIX. Le ragazze si trovavano al Galeras Educational Institution e il preside Hugo Torres ha fatto sapere che “sono state indirizzate portate all’ospedale municipale locale secondo i protocolli in vigore. Direttori e insegnanti le hanno accompagnate mentre venivano visitate”. Il ricovero d’urgenza e la paura dei genitori, che non hanno dubbi sul fatto che sia stata la tavoletta a creare in loro disagi e mancamenti. Non è il primo caso di suggestione che provoca effetti collaterali fisici nel Paese: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Alcune sono svenute, altre hanno avuto forti attacchi di ansia. Siamo a Pasto, in Colombia, dove 28 studentesse si sono sentite male durante una “” con la, ovvero lo strumento utilizzato per ‘mettersi in contatto con gli spiriti’ e ideato nella seconda metà del XIX. Le ragazze si trovavano al Galeras Educational Institution e il preside Hugo Torres ha fatto sapere che “sono state indirizzate portate all’ospedale municipale locale secondo i protocolli in vigore. Direttori e insegnanti le hanno accompagnate mentre venivano visitate”. Il ricoveroe la paura dei genitori, che non hanno dubbi sul fatto che sia stata laa creare in loro disagi e mancamenti. Non è il primo caso di suggestione che provoca effetti collaterali fisici nel Paese: ...

