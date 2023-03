10 anni Pontificato di Papa Francesco: serata speciale su Tv2000 (Di giovedì 9 marzo 2023) ‘Francesco – La Chiesa che vorrei’, tra gli ospiti card. Mendonça, Mentana e Monda. Intervengono anche card. Zuppi, Edith Bruck e un videomessaggio di Andrea Bocelli ROMA – serata speciale di Tv2000, in diretta venerdì 10 marzo ore 20.55, in occasione del decimo anniversario del Pontificato di Papa Francesco che fu eletto il 13 marzo 2013. ‘Francesco – La Chiesa che vorrei’, il titolo dell’appuntamento condotto da Gennaro Ferrara, ripercorre le parole, le decisioni, i gesti attraverso i quali il Papa, in questi anni, ha riportato al centro dell’attenzione internazionale i temi della giustizia sociale, della pace e della cura del creato e ha indicato la strada per quel processo di cambiamento che la ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 9 marzo 2023) ‘– La Chiesa che vorrei’, tra gli ospiti card. Mendonça, Mentana e Monda. Intervengono anche card. Zuppi, Edith Bruck e un videomessaggio di Andrea Bocelli ROMA –di, in diretta venerdì 10 marzo ore 20.55, in occasione del decimoversario deldiche fu eletto il 13 marzo 2013. ‘– La Chiesa che vorrei’, il titolo dell’appuntamento condotto da Gennaro Ferrara, ripercorre le parole, le decisioni, i gesti attraverso i quali il, in questi, ha riportato al centro dell’attenzione internazionale i temi della giustizia sociale, della pace e della cura del creato e ha indicato la strada per quel processo di cambiamento che la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoniospadaro : No, non chiedetemi “bilanci” dei 10 anni di Pontificato di #PapaFrancesco. Non è questo il tempo dei bilanci come s… - Lopinionista : 10 anni Pontificato di Papa Francesco: serata speciale su Tv2000 - medicotv2000 : RT @TV2000it: ??10 anni Pontificato di #PapaFrancesco @AndreaBocelli a #Tv2000: “Lo porto nel cuore fin dalla sua elezione” @vaticannews_it… - antoniospadaro : RT @RaiNews: A 10 anni dall’elezione, il 13 marzo 2013, il direttore de 'La Civiltà Cattolica', ricostruisce con - tfabiani2 : RT @RaiNews: A 10 anni dall’elezione, il 13 marzo 2013, il direttore de 'La Civiltà Cattolica', ricostruisce con -